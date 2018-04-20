Erkek arkadaşını taciz iddiasıyla öldürmüş (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI Adana'nın Kozan ilçesinde Muhammet Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, katil zanlısı Yeter Azgın ile ona yardım ettiği iddia edilen Şükrü Demiryürek tutuklandı. Diğer şüpheliler...

Erkek arkadaşını taciz iddiasıyla öldürmüş (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde Muhammet Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, katil zanlısı Yeter Azgın ile ona yardım ettiği iddia edilen Şükrü Demiryürek tutuklandı. Diğer şüpheliler Fatma Yıldırım ve Ahmet Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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