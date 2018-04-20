2 KİŞİ TUTUKLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde Muhammet Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, katil zanlısı Yeter Azgın ile ona yardım ettiği iddia edilen Şükrü Demiryürek tutuklandı. Diğer şüpheliler Fatma Yıldırım ve Ahmet Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Erkek arkadaşını taciz iddiasıyla öldürmüş (2)
2 KİŞİ TUTUKLANDI Adana'nın Kozan ilçesinde Muhammet Yıldırım'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden, katil zanlısı Yeter Azgın ile ona yardım ettiği iddia edilen Şükrü Demiryürek tutuklandı. Diğer şüpheliler...
2 KİŞİ TUTUKLANDI
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