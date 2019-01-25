Ereğli'de otomobil takla attı: 1 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ(Konya)() - KONYA’nın Ereğli İlçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Ereğli ilçesi Hortu mevkiinde meydana geldi. Karapınar istikametinden Ereğli istikametine seyreden Tahir Ünal idaresindeki 16 ACS 801 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Tahir Ünal yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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