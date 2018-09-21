ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç. (65), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Engelli oğlunu sokak ortasında döven baba gözaltında (3)
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Ordu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.'yi (33) sokak ortasında terlikle döven Ali Ç. (65), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
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