Emniyet şeridinde duran kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mesai bitimi eve giden Hasan Özdemir (48) motosikletiyle emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı. Kamyonetin açık olan kasasından içeri uçan Hasan Özdemir, yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde D–400 karayolunda meydana geldi. Hasan Özdemir’in kullandığı 07 LPM 33 plakalı motosiklet, yol kenarındaki güvenlik şeridinde lastik değiştirmek için duran M.Y.'ye ait 50 ND 047 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hasan Özdemir, kamyonetin açık olan kapağından kasanın içine uçtu.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Özdemir, Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Özdemir'in yolda duran kalbi, hastanede doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı. Ancak Hasan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Acı haberi alıp hastaneye gelen Hasan Özdemir'in yakınları fenalık geçirdi. Baygınlık geçiren bir yakınına sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hasan Özdemir'in olay yerinin karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda çalıştığı ve mesaisi bittiği için motosikletle evine gittiği öğrenildi. Kaza sırasında Hasan Özdemir’in başında kask olduğu belirtildi.

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