Emniyet Müdürü Yavuz: Bekçilere saygı duyulması gerekir

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () – SAMSUN İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, faaliyete başlayan Mahalle Bekçisi uygulamasında görev yapan bekçilere yapılan saldırılara ilişkin konuştu. Yavuz, “Bekçi arkadaşlarımız, polisin aldığı tüm eğitimli almıştır. Görevleri de polislerle eşittir. Toplumun huzuru için sabahlara kadar sokakta olan bu arkadaşlarımıza, saygı duyulması gerekmektedir” dedi.

İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Türkiye’de ve kentlerinde faaliyete geçen Mahalle Bekçisi uygulaması kapsamında görev yapan bekçilere yapılan saldırılara tepki gösterdi. Bekçilere saygı duyulması gerektiğini belirten Vedat Yavuz, “Güvenlik güçlerimiz, toplumumuzun huzur ve refahını sağlamak üzere, gece-gündüz ve kar-kış demeden görevlerini yapmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bizler vatandaşın huzuru için sokaklardayız. bu anlamda herkes görevini yapan Jandarma, Polis ve Bekçilerimize yani kolluk kuvvetlerimize destek olmak durumundadır. Bekçi arkadaşlarımız, polisin aldığı tüm eğitimli almıştır. Görevleri de polislerle eşittir. Toplumun huzuru için sabahlara kadar sokakta olan bu arkadaşlarımıza, saygı duyulması gerekmektedir” dedi.

‘SAYGI DUYULMALI'

Samsun’da 293 bekçinin görev yaptığını kaydeden ve bekçilere verilen eğitimlerden de söz eden Yavuz, şunları söyledi:

“Bekçilerimize her türlü eğitim verdik. Tüm polis arkadaşlarımız ne eğitim alıyor ise her türlü eğitimi onlara da verdik. Polis gibi eğitim aldılar. Atış eğitimleri ve hatta görev başında takviye güç olarak kullanmaları üzerine en son Çevik Kuvvet eğitimi de aldırdım. Yanaşık düzen ve vücut bariyeri oluşturmayı yapacakları eğitimi de verdik. Bizim tek istediğimiz, herkesin, görevini yapan tüm kamu görevlilerinde olduğu gibi bekçilere de saygı duymalıdır. Biz emniyet güçleri olarak, her türlü saygısızlıklara karşı gereği yapılmaktayız. Çevreyi rahatsız etmeye, toplumun huzurunu bozmaya hiç bir kimsenin hakkı yoktur Amacımız, üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değildir”

FOTOĞRAFLI