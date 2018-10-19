Eminönü'nde polis ile şüpheliler arasında arbede: 1 polis yaralandı (2)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () EMİNÖNÜ'nde polis ile şüpheliler arasında çıkan arbedede bir polis yaralandı

Edinilen bilgiye göre, güven timleri şube müdürlüğüne bağlı ekipler, dün uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle şüpheli bir hakkında adli işlem yaptı. Şüpheli kişi, bugün yanında babası ve ağabeyi ile işlemi yapan polis memuruna saldırdı. 3 kişi polis memurunu darp etmek istedi. Bu sırada diğer polis memurları olaya müdahale etti. Görevli bir polis memuru, şüphelileri korkutmak için havaya uyarı ateşi açtı. Bu sırada seken mermi polis memurunun yaralanmasına sebep oldu. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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