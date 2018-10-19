Eminönü'nde polis ile şüpheli arasında arbede: 1 polis yaralandı (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı.
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı.
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı.