Eminönü'nde polis ile şüpheli arasında arbede: 1 polis yaralandı (1)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı.