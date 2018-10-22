Emine ve 2 çocuğundan 15 gündür haber alınamıyor

ADANA'da 4 çocuk annesi Emine Keçeci (35), 2 çocuğuyla birlikte ortadan kayboldu.

Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Emine Keçeçi, iddiaya göre, 15 gün önce kızı Nuriye Yağmur (4) ve Aslı Asiye'yi (18) de yanına alarak, komşularına hastaneye gideceğini söyledi. Anne ve iki kizi daha sonra geri dönmedi. Şehir dışında şöför olarak çalışan baba Osman Keçeci telefonla aradığı eşine ulaşamayınca Adana'ya geldi. Osman Keçeci, eşi ve çocuklarının bulunması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Evde kalan 2 çocuğuyla birlikte zor günler geçirdiklerini belirten Osman Keçeci, eşiyle bir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Keçeci, "Yaşadıklarını bilsem bana yeter. Yaşıyorlarsa eve dönsünler" dedi.



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