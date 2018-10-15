Emekli öğretmeni 'teminat parası' yüzünden öldürmüşler

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan emekli öğretmen Hamide Çavdar'ın (61) evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan, aralarında dükkanında kiracı 2 kardeşin de bulunduğu 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Çavdar'ın, şüpheli 2 kardeşten teminat için 22 bin lira aldığı, "Ben ölürsem, paranızı çocuklarım öder. Bende paranız kalmaz" dediği, cinayetin nedeninin de bu para olduğu iddia edildi.

Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi, emekli öğretmen Hamide Çavdar, geçen cumartesi günü evinin balkonunda 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Çavdar'ın cenazesi dün, Denizli Asri Mezarlığı'ndaki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kablolarının kesildiğini tespit etti. Hamide Çavdar'ın evinin yanındaki akaryakıt istasyonundaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, eve 2 kişinin balkondan tırmandığını, emekli öğretmeni öldürdükten sonra girdikleri yerden kaçtıklarını belirledi. Cinayet zanlılarını tespit eden polis, Fatih Mahallesi'ndeki bir eve gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların, Çavdar'ın sahibi olduğu dükkanı kiralayıp pidecilik yapan Hayati Y. (22) ve kardeşi Onur Y. (19) ile yanlarında çalışan H.İ.Y. (17) ve M.A. (17) olduğu belirtildi. Yapılan sorguda, pideci kardeşlerin azmettirici olduğu, diğer şüpheliler H.İ.Y. ile M.A.'nın ise cinayeti işlediğinin tespit edildiği belirtildi.

Pideci Hayati Y. ve kardeşi Onur Y.'nin, Hamide Çavdar'a ait dükkanı 2 yıl önce kiralarken teminat olarak 22 bin lira ödedikleri, parayı geri istedikleri, ancak alamadıkları, Çavdar'ın "Ben ölürsem, çocuklarım paranızı öder, bende kalmaz" dediği, bu nedenle cinayetin işlendiği iddia edildi. Ayrıca, pideci kardeşlerin alacakları teminat parasından cinayeti işleyen H.İ.Y. ile M.A.'ya ödeme yapmayı planladıklarının öğrenildiği belirtildi. Şüphelilerin kaldıkları evde arama yapan polis, 2 bıçak ile birlikte kask ve kar maskesi de buldu. 4 şüpheli, sorgularının ardından, 'planlayarak kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Pideci kardeşlerden Onur Y., adliye girişinde gazetecilere, "Hayır ağabey, biz yapmadık ağabey" dedi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×