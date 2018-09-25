Emekli albay eşi ve 2 çocuğunu vurdu (2)

OĞLU KURTARILAMADI

Trabzon’da tartıştığı eşi Ayşe Hacımürtezaoğlu (55), oğlu Oğuz (21) ve Kızı Büşra Hacımürtezaoğlu’nu tabancayla yaralayan emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu'nun (62) polis merkezinde sorgusu sürüyor. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu'nun silahla yaraladığı oğlu Oğuz Hacımürtezaoğlu, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda bacağından yaralanan emekli albayın eşi Ayşe Hacımürtezaoğlu, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde, elinden yaralanan kızı Büşra Hacımürtezaoğlu'nun ise Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

O ANLARI ANLATTILAR

Olayın yaşandığı apartmanda cephe kaplama işi yapan Hüseyin Boz, bir anda çığlık seslerinin geldiğini söyledi. Boz, tanık olduğu o anları şöyle anlattı:

"Ben burada inşatta çalışıyordum. Birden yardım çığlıklarını duydum ve yukarı çıktım. Evden içeri girdiğimde kadının yarı oturur vaziyette içerde beklediğini gördüm. ‘Silah var elinde, bizi vurdu’ dedi. Silah olduğunu öğrenince geri çekildik. Kadın ayağından vurulmuştu yatıyordu. Bizden sonra halı yıkamacı bir arkadaş geldi. Vuran kişiyle boğuştular ve silahı alıp aşağı attı”

Apartman sakini Hakan Varış ise, silahı ateşleyen Oktay H.'nin kızının bağırma seslerini duyduklarını ifade ederek, “Biz evdeydik komşumuz geldi, 'yukarıda birilerini vurdular' dedi. Adam oğlunu vurmuş, kızı balkondan bağırdı 'bizi kurtarın' diye. Önce oğlunu vurmuş kalbinden daha sonra eşini vurmuş ayağından. Polisler geldi, sonra balkondan aşağı silahın parçaları düştü. Polisler geldi aldı götürdü" dedi.



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