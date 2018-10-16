Elinde spiral makinesi patlayan işçi yaralandı

SİNOP'ta inşaatta çalışırken elinde sprial makinesi patlayan Irak uyruklu işçi Amer Ibrahım Attıyah (27), yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Gelincik Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Bina inşaatında çalışan Irak uyruklu Amer Ibrahım Attıyah, demir keserken spiral makinesinin patlaması sonucu sağ elinden yaralandı. Çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Attıyah'ın elinde yanıklar oluştuğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.



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