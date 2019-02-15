Elektrik ve telefon direğini çalan 2 şüpheli gözaltına alındı

MALATYA'nın Arguvan ilçesinde, demir elektrik ve telefon direği ile kabloları oksijen kaynağı keserek sattığı öne sürülen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ilçeye bağlı Dolaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Yerleşim yerinin uzağındaki FEDAŞ'a ait elektrik direkleri ve Türk Telekom'a ait telefon direği ile kablolarını oksijen kaynağı eli kesen H.K. ve H.G., çaldıklarını hurdacıya sattı. İhbar üzerine bölgede araştırma yapan jandarma şüphelileri belirleyerek adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler H.K. ve H.G.'yi olayda kullandıkları oksijen kaynağı ile beraber yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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