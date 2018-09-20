Elektrik akımına kapılıp yaralandı, hastaneye gitmek isterken öldü

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), ()- AYDIN'ın Didim ilçesinde elektrik akımına kapılan Murat Tutuş (53), yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek için bindiği otomobilinde ölü bulundu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Tutuş'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

​Didim'de uzun yıllardır elektrik bakım ve tamir işleri ile uğraşan Murat Tutuş, dün saat 17.00 sıralarında, Mavişehir Mahallesi'ndeki bir binada çalışırken elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Tutuş, otomobiline binip Didim Devlet Hastanesi'ne gitmek isterken yaşamını yitirdi. Tutuş'u otomobilinde hareketsiz yatarken gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tutuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Tutuş'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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