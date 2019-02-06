Elektrik akımına kapılan 4 inek telef oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, süt sağım makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılan 2'si gebe 4 inek telef oldu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik ve besicilik yapan Mehmet İntepe (30), ahıra girerek ineklerine yem verdi. Daha sonra hayvanlarını süt sağım makinesine bağladı. Sağım makinesinde oluşan elektrik kaçağı sebebiyle, makineye bağlı 16 inekten 4'ü akıma kapılarak telef oldu. İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile elektrik dağıtım şirketi yetkilileri ahırda inceleme yaptı. Ekipler, olayın elektrik kaçağından meydana geldiğini tespit etti. Telef olan ineklerden 2'sinin gebe olduğu belirtilirken, hayvanların sigortasının bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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