Elazığ’da PKK'lı terörist yakalandı

ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı terörist yakalanıp, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yapılan istihbari çalışmalar sonucu bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 2-3 Ekim 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyon ve faaliyetlerde Alacakaya ilçesinde, PKK/KCK terör örgütü mensubu E.B.'nin (25), silahsız ve teçhisatsız olarak yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, yakalanan örgüt mensubunun yapılan mülakat ve yer göstermesi sonucunda icra edilen arazi arama tarama faaliyetlerinde ise Alacakaya kırsal alanında teröriste ait Kalaşnikof piyade tüfeği, Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 26 adet 7,62 milimetre çapında piyade tüfeğine ait fişek, terörist kıyafeti ele geçirildiği belirtildi.



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