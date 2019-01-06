Elazığ’da kerpiç ev çöktü, 4 büyükbaş telef oldu

ELAZIĞ'ın Mollakendi Beldesi Karşıbağ köyünde alt katı ahır olarak kullanılan iki katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde oturanlar şans eseri kurtulurken, ahırda bulunan 4 büyükbaş telef oldu.

Olay, dün gece Elazığ merkeze bağlı Karşıbağlar köyünde meydana geldi. İzzet Köçer'a ait 2 katlı kerpiç evde çökme meydana geldi. Evde bulunanlar kısa bir sürede kendilerini dışarıya atarken, ahır olarak kullanılan alt katta bulunan 4 büyükbaş kerpiç evin çökmesiyle telef oldu.

Olayın yaşanması üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.



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