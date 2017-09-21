Galeriler Videolar
İstanbul 24°
az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104102
ALTIN
145.571
DOLAR
3.5089
STERLİN
4.7545
EURO
4.1834
Elazığ'da korkunç kaza ! Ölü ve yaralılar var
Elazığ'da korkunç kaza ! Ölü...
Bakan açıkladı Depreme hazırlık yasası çıkarılacak !
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet...
Gölcük Müftüsü, kadınları mağazalardaki 'teşhir ürününe' benzetti!
Gölcük Müftüsü kadınları, 'teşhir ürünlerine'...
Hatay'da Yayladağı bölgesine top mermisi düştü !
Hatay'da Yayladağı bölgesine top mermisi...
Eskişehir'de ormanlık alanda yangın paniği!
Eskişehir'de ormanlık alanda yangın paniği!

Elazığ'da kaza: Kamyon ikiye bölündü

Elazığ'da, Diyarbakır karayolu üzerinde freni boşalan moloz yüklü kamyon, hemzemin geçitte yük trenine çarptı. Kazada kamyon ikiye bölünürken, kamyonun sürücüsü hafif sıyrıklarla yaralandı.

21 Eylül 2017 Perşembe 15:26
Elazığ'da kaza: Kamyon ikiye bölündü

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu üzerinde meydana geldi. 61 yaşındaki Seyit Ali P. yönetimindeki 23 LF 274 plakalı kamyon, seyir halindeyken freni boşaldı. Hemzemin geçidine doğru hızla ilerleyen kamyon, 54 bin 401 sayılı alçı taşıyan yük trenine çarptı. Kamyon, çarpmanın etkisi ile ikiye bölündü. İkiye bölünen kamyondan mucize eseri sağ kurtulan sürücü Seyit Ali P., kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı.
Kaza yerine sevk edilen ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ayakta tedavi edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 21.09.2017 15:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mardin'de hava destekli operasyon
Mardin'de hava destekli operasyon
Hamile kadını gasp ettiler, üzüntüden düşük yaptı!
Hamile kadını gasp ettiler, üzüntüden düşük yaptı!
32 kilo esrarı "Radar" buldu
32 kilo esrarı "Radar" buldu
Belediye görevlileri hakkında ek gözaltı süresi
Belediye görevlileri hakkında ek gözaltı süresi
Kesikbaş davasında müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu
Kesikbaş davasında müebbet hapis cezasını Yargıtay bozdu
Karabük'te orman yandı, 20 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
Karabük'te orman yandı, 20 hektar kızılçam ormanı zarar gördü
Bakırköy'de korkutan yangın
Bakırköy'de korkutan yangın
Aşırı hız can aldı: 4 ölü
Aşırı hız can aldı: 4 ölü
Figen Yüksekdağ'ın Şanlıurfa ve Ankara'daki davaları birleştirildi
Figen Yüksekdağ'ın Şanlıurfa ve Ankara'daki davaları birleştirildi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim