Elazığ’da kar nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, () - ELAZIĞ'da yoğun kar yağışı nedeniyle 243 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı ile birlikte İl Özel İdaremiz, Karayolları ve ilgili bütün kamu kurumlarımız karla mücadele ve yolları açık tutmak için 7/24 saat mesai anlayışı ile çalışmaktadır" denildi. Kar yağışının devam etmesi ile kapalı köy yollarının artabileceği ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Özel İdare ekiplerimiz, Karakoçan, Palu, Kovancılar ve Sivrice ilçemizde karla mücadeleye devam etmektedirler. Diğer ilçelerimizde ekiplerimiz yağışın bitmesiyle müdahaleye başlayacaktır. Şu an itibariyle 243 köy yolumuz kapalı bulunmaktadır."