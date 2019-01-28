Elazığ'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti

ELAZIĞ'da, çocukları tarafından evde baygın halde bulunan Sait Duran (86), karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Elazığ merkez Rüstempaşa Mahallesi Şehit Aydın Özdemir Sokak'taki apartmanın ikinci katında oturan Sait Duran'dan haber alamayan çocukları evine gitti. Eve giren çocuklar babalarının hareketsiz halde yerde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Duran'ı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Doğalgazdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen, Duran'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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