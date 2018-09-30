ŞOFÖR TUTUKLANDI
Adana'da sokakta oynayan 2 yaşındaki Elanur Tarhan'a kullandığı kamyonetle çarpıp kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli Amır Harba tutuklandı, yanındaki Abdulmelik El Cevher ise serbest bırakıldı.
Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Harba'nın kamyoneti de incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.
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Elanur'a çarparak ölümüne neden olan 2 Suriyeli yakalandı (2)
ŞOFÖR TUTUKLANDI Adana'da sokakta oynayan 2 yaşındaki Elanur Tarhan'a kullandığı kamyonetle çarpıp kaçtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriyeli Amır Harba tutuklandı, yanındaki Abdulmelik El Cevher ise serbest bırakıldı. Yaşananlardan...
ŞOFÖR TUTUKLANDI
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