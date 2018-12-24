(Ek bilgilerle) - Haliç Köprüsü'nde intihar girişimi

Murat SOLAK/İSTANBUL,() HALİÇ Köprüsü'nde, korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, ismi henüz öğrenilemeyen bir erkek, orkuluklara çıktı. İntihar girişimini fark eden sürücülerin haber vermesi üzerine gelen polis, korkuluklardaki kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Deniz polisi ise, atlama ihtimaline karşı tedbir amacıyla köprü altında tedbir aldı.

Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçirilen kişi korkuluklardan indirildi.

(FOTOĞRAF)