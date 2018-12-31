(Ek bilgilerle) - Eczanede bebeği kurtarma savaşı sürerken, hırsız boş durmadı

Ersan SAN/İSTANBUL, () ESENYURT'ta nefes borusuna kaçan mandalina posasını çıkartmak için eczaneye getirilen 4 aylık Sadiye Ece Akay'a ilk müdahale eczacı tarafından yapıldı. O sırada eczanedeki herkes nefes alamayan bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken, bir kişi tezgahta bulunan 50 liralık vitamini çaldı. Olay eczanenin güvenlik kamerasına bakıldığında anlaşıldı. Bu kişi medyada çıkan haberlerin ardından bugün eczaneye gelip vitaminin 50 liralık ücretini verdi.

Olay Süleymaniye Mahallesi'nde geçen cumartesi günü meydana geldi. Akşam saatlerinde 4 aylık torunu Sadiye Ece Akay'ın ağzına mandalina suyu damlatmaya çalışan İlhan Uçan bir anda mandalina posasını bebeğin ağzına kaçırdı. Posa bebeğin nefes borusuna kaçınca, nefes alamayan bebek hızla hastaneye götürülmek istendi. Yolda bebeğin dudaklarının morardığını gören bebeğin ailesi onu en yakındaki bir eczaneye götürdü. Bebeğe ilk müdahale eczacı Bülent Köse tarafından yapılırken, bebeğin ağzından mandalina posaları çıkarıldı. Nefes alması sağlanan bebek, daha sonra ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VİTAMİN ÇALDI



Öte yandan bebeğe kaç dakikada müdahale edebildiklerini görmek isteyen Bülent Köse, güvenlik kamera görüntülerini incelediği sırada şok oldu. Köse'nin dikkatini görüntülerdeki bir kişi çekti. Bu kişi tezgahtaki 50 liralık vitamin hapını cebine atıyordu. Olayı anlatan Köse "Eczanenin tamamı çalınsa o anda gözümüzde değildi. Önemli olan o 4 aylık bebeği yeniden hayata döndürmek istiyorduk. Bizim için önemli olan çocuğun sağ salim kurtulmuş olması" dedi. Teşekkür etmek için eczaneye gelen dede İlhan Uçan da "Eczaneciler müdahale ettiler. Çocuk iyi şimdi. Çok şükür birşeyi yok" dedi.

Olayın medyada yer almasının ardından bu kişi bugün öğle saatlerinde eczaneye gelerek vitaminin 50 liralık ücretini ödedi.

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