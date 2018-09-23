Ehliyetine 2 kez el koyulan sürücü, bu kez kaza yaptı

Mehmet IŞIK/KONYA, () - KONYA'da, daha önce 2 kez alkol aldıktan sonra araç kullandığı için ehliyetine el koyulan Ayhan Ç., bu kez alkollü olarak araç kullanırken kaza yaptı. Yapılan testte 2.30 promil alkollü olduğu belirlenen ve kazadan yara almadan kurtulan Ayhan Ç.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan 4 bin 36 liralık para cezası kesildi.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalça Caddesi'nde meydana geldi. Ayhan Ç. yönetimindeki 42 BAL 49 plakalı otomobil, öndeki araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak, tramvay yoluna savruldu. Ayhan Ç., kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, yaptığı incelemede Ayhan Ç.'nin, daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine el koyulduğunu belirledi. Ayhan Ç., yapılan testte yine 2.30 promil alkollü çıktı. Ayhan Ç.'ye, 'alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan 4 bin 36 liralık para cezası kesildi. Ayhan Ç. hakkında ayrıca 'kamu malına zarar vermek, tramvayın işleyişini durdurmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarında da hukuki işlem yapılacağı belirtildi.



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