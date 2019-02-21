Edremit'te yakalanan 15 kaçak göçmene 53 bin lira ceza

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), ()- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 Afgan kaçak yakalandı. Kaçaklardan 15'ine 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet etmekten kişi başı 3 bin 549 liradan toplam 53 bin 235 TL ceza kesildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından insan kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Edremit ilçesinden yasa dışı yolları kullanarak Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalışan Afganistan uyruklu 37 kaçak yakalandı. Narlı Mahallesi Mıhlı Çayı mevkiinde insan kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi alan jandarma ekipleri, zeytinlik alanda saklanan O.A. isimli organizatör ile 7 erkek, 8 kadın ve 22 çocuk olmak üzere toplam 37 kaçak yakaladı. Kaçaklardan 15 yetişkine ayrı ayrı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet etmekten 3 bin 549'ar lira idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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