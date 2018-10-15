Edirne'de jandarmadan kaçan FETÖ şüphelileri yakalandı

EDİRNE, () - EDİRNE'de, jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araçla, başka bir araçtaki 7'si FETÖ/PDY şüphelisi 9 kişi yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri hakkındaki soruşturma sürüyor.

Edirne'de jandarma komutanlığı ekipleri Havsa ilçesi Osmanlı köyünde önceki gün sabaha karşı alınan bir duyum üzerine güvenlik önlemleri alarak yol kontrolleri yaptı. Jandarmanın İstanbul plakalı araca 'Dur' ihtarında bulundu ancak sürücü kaçtı. Araç, 250 metre uzaklıkta lastik patlatan kapan kullanılarak durduruldu. Arkadan gelen kamyonet de bu araca çarptı, içindeki 4 kişi hafif yaralı olarak gözaltına alındı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Öndeki aracın sürücüsü C.B.'nin aranma kaydına rastlanmazken, yolcu olarak bulunan S.Ö.'nün aranma kaydının olmadığı, eşi C.Ö.'nün yurtdışında bulunduğu ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydının bulunduğu, H.Ö'nün ise İzmir 1'inci Sulh Ceza Hakimliği ve Denizli Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı ve Bank Asya hesabında artan hesap kaydı mevcut, FETÖ/PDY kapsamında kapatılan şirket çalışanı olduğu tespit edildi. Şüphelilerden yaralı S.Ö.'nün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

Kamyonetin sürücüsü A.G.'nin de suç kaydına rastlanılmadı. Kamyonetteki F.K.'nin Antalya Döşemealtı OSB Meslek Lisesi'nde Din Kültürü Öğretmeni iken KHK ile ihraç edildiği, Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan devam eden davasının sürdüğü ve ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün kapatılan şirket çalışanı olduğu belirlendi.

Kamyonetteki S.G.'nin edebiyat öğretmeni ve Siirt Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı ve ByLock kullanıcısı olduğu FETÖ/PDY kapsamında kapatılan şirket çalışanı olduğu, M.K.'nin ByLock kullanıcısı olduğu,

S.U.'nun matematik öğretmeni, Antalya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi'nde memur olarak çalışmış, Ağustos 2016 ve Nisan 2017 tarihleri arasında Antalya L Tipi Cezaevi'nde tutuklu olarak kaldığı, Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan devam eden davasının olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu, Ü.B.'nin polis memuru olarak Gaziantep Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iken KHK ile ihraç edildiği, Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 'silahlı terör örgütüne üye olma'

suçundan devam eden mahkemesi ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

Jandarmada soruşturmaları tamamlanan şüphelilerden C.B., A.G. ve S.G. tutuklanırken, H.Ö., soruşturmasının yürütülmesi için Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer 5 şüpheliyle ilgili soruşturma ise sürüyor.