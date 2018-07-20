Economist: Afrin Halkı TSK’dan Memnun

Economist’in makalesinde, “Türkler, Afrin’i ilhak etme planları olmadığını ısrarla söylüyor ve Suriye savaşı bittiğinde de Afrin’den çekilecekleri sözünü veriyor. Ama işgalle gelen değişiklikleri telafi etmek zor olabilir” ifadesi kullanıldı. Dergide yer alan makalede yerli halkın TSK mensubu askerlerden memnun olduğu fakat “sakallı” olarak tanımladıkları ÖSO’dan rahatsız oldukları belirtildi.“Türkiye, Menbiç’in doğusundaki YPG silahsızlanmazsa örgüte saldırmasının an meselesi olacağını söylüyor” ifadelerinin de yer aldığı makalede, Economist’e konuşan bir Türk diplomatın da yorumu aktarılıyor. İsmi açıklanmayan diplomat, “Plan, YPG ile çatışmadan ilerlemek, ama çatışmak isterlerse çatışırız” yorumunu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 10:45