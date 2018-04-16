Düzce'de uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen Ü.A., kullandığı araçla birlikte Gümüşova İlçe Merkezi D-100 Karayolu üzerinde icra edilen operasyon ile Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan üst ve araç aramasında toplam 971 adet ecstasy hap, 163 gram skunk ve 1 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin ikamet ettiği, Beyciler Mahallesi’nde bulunan ev adresinde yapılan aramada; 1 adet ecstasy hap, 6 adet içilmiş vaziyette sigaralık, yaklaşık 10 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şahıs Düzce İl Jandarma Komutanlığı’nda yapılan sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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