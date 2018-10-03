Düzce'de 250 şişe kaçak içki ele geçirildi

DÜZCE'de, polisin operasyonu ile 250 şişe kaçak içki ile 233 paket kaçak sigara ele geçirildi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce'de D.K.'ya ait iş yeri ve depoda arama yaptı. 250 şişe çeşitli markalarda kaçak içki ele geçirilirken, D.K. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. Düzce'de denetlenen 6 iş yerinde yapılan aramalarda ise 31 adet elektronik sigara likidi, 233 paket kaçak sigara, 5 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. A.Ç ve Ç.E hakkında yasal işlem başlatıldı.FOTOĞRAFLI