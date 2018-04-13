Dürümlü mezrası katliamı davasında olay çıktı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 köylünün hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlere öncülük ettiği iddiasıyla 17 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 16 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş'ın duruşmasında olay çıktı. Duruşmada sanık yakınları ile mağdur yakınları arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra arbedeye döndü. Bu sırada sanık, jandarma görevlileri tarafından salondan çıkarıldı. Sanık salondan çıkarılırken mağdur yakınlarından birinin attığı ayakkabı, bir askerin yüzüne geldi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve duruşmaların bundan sonra kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hal nedeniyle kapalı yapılmasına karar verdi.

Sur'a bağlı Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı terör saldırısında, PKK'lı teröristlere öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan, hakkında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 16 kişiye karşı 'kasten öldürmek' ve 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Burhan Taş'ın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Burhan Taş, hayatını kaybeden köylülerin yakınları, sanık yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık Burhan Taş, celse arasında dinlenen 'Kirpi' kod adlı gizli tanıdığın ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Belki de gizli tanık kendisi bu olayı gerçekleştirmiştir. Bu nedenle benim aleyhime beyanda bulunmaktadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

OLAY ÇIKINCA DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden 16 köylünün yakınları ise ifadelerinde sanıktan şikâyetçi olduklarını söyledi. Mağdur ailelerinin ifadelerinin alınması sırasında sanık ve izleyiciler arasında önce sözlü tartışma çıktı. Sanık, sanık yakınları ve mağdur yakınları arasında başlayan tartışma daha sonra arbedeye dönüşünce, salonda bulunan jandarma görevlileri, sanık Burhan Taş'ı duruşma salonundan çıkarmaya çalıştı. Bu sırada mağdur yakınlarından birinin sanığa fırlattığı ayakkabı, askerlerden birinin yüzüne çarptı. Gerginliğin artması üzerine salona takviye güvenlik görevlileri çağrılırken, gelen polisler, mağdur yakınlarını duruşma salonundan çıkardı. Mahkeme, duruşma salonunda gerekli sükûnet sağlanıncaya kadar duruşmaya ara verdi. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra izleyici sıralarında bulunan sanık yakınları da duruşma salonundan çıkarıldı.

DURUŞMALAR KAPALI YAPILACAK

Gerginliğin sona erdirilmesinin ardından taraf avukatlarının katılımı ile duruşmaya devam edildi. Mahkeme heyeti, çıkan arbede sonrasında duruşmanın güvenli olarak yürütülmesi açısından, yargılamaya sanığın yokluğunda devam edilmesine karar verdi. Sanık avukatı ise duruşmada çıkan olaylar nedeniyle yargılamanın kapalı olarak yapılmasını talep etti. Savcı da sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmaların kapalı yapılmasına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Burhan Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Mahkeme, duruşmada yaşanan arbedeyi dikkate alarak, duruşmaların bundan sonra kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hal nedeniyle kapalı yapılmasına karar verdi.

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