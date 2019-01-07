Düğünlerde terör örgütü propagandasına 9 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, katıldıkları düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, Viranşehir'deki bazı düğün törenlerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığına dair ihbar üzerine çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, düğünlerde terör örgütü PKK/KCK'yı övücü şarkılar söylediği tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda, bir uzun namlulu tüfek, 3 bilgisayar, 9 cep telefonu ile bazı evraka el konuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan 9 şüpheli işlemleri tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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