Düğünde maganda kurşunuyla ölümle ilgili 4 gözaltı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki düğünde, silahlarla havaya ateş açarak, Necmi Çelik'in (57) ölümüne neden olduğu iddiasıyla 2'si muhtar 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece, İnegöl'e bağlı Dömez Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünde davetlilerden bazıları, pompalı tüfek ve tabancalar ile havaya ateş açtı. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen silahtan çıkan kurşunlardan biri, Necmi Çelik'in başına isabet etti. Çelik'in ağır yaralandığını görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çelik'i ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay nedeniyle düğün de sonlandırıldı. Hastanede tedaviye alınan Necmi Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Necmi Çelik'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Dömez Mahallesi'nin muhtarı Mustafa A. ve Akbaşlar Mahallesi'nin muhtarı Eyüp A. ile Ramazan Tunç ve Özcan Bayram gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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