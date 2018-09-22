Dövdüğü engelli oğlunu, koruma altında olduğu kurumdan isteyecek

ORDU’da tekerlekli sandalyeye bağımlı engelli oğlu Yusuf Ç.’yi (33) sokak ortasında terlikle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan baba Ali Ç. (65), Özel Engelli Bakım Merkezi’nde koruma altına alınan engelli oğlunu geri almak için müracaatta bulunacak.Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde Ali Ç., konuşma ve yürüme engelli oğlu Yusuf Ç.'yi sokak ortasında elinde terlikle dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntüler üzerine Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla idari işlem başlattı. Ali Ç., polis ekiplerince göz altına alındı. Gözaltına alınarak sorgusunun adından dün adliyeye sevk edilen Ali Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, oğlu Yusuf Ç. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Özel Engelli Bakım Merkezi’nde koruma altına alındı.Yaşananlardan ötürü çok üzgün olduğunu belirten baba Ali Ç., engelli çocuğunun kızarak kendisine terlik ve ayakkabıyla defalarca vurması üzerine kendisine karşılık verdiğini, bir anlık öfke sonucu böyle olayın meydana geldiğini belirtti. Adli kontrolle serbest bırakılan baba Ali Ç., Özel Engelli Bakım Merkezi’nde koruma altına alınan engelli oğlunu geri almak için Pazartesi günü müracaatta bulunacağını da söyledi.

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