Döner ustası cinayetinde 2 sanığa beraat, 2 sanığa ceza

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da, Denizli’den gelerek erzak yardımı yapacakları yalanıyla adresini tespit ettikleri döner ustası Sinan Onver'i (29) cadde üzerinde öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme bir sanığa müebbet, bir sanığa da 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Biri tutuklu 2 sanık ise beraat etti.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Piremir Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde 2016 yılının Şubat ayında meydana geldi. Cinayetten 3 ay önce Denizli'den Bursa'ya taşınan döner ustası Sinan Onver, silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Bursa Polisi, Sinan Onver'in Denizli'de arkadaşı olan Ali Şenlik'in(36) eski eşi ile aşk yaşadığını, ilişkinin duyulması üzerine ailesi ile birlikte Bursa'ya taşındığını tespit etti. Ali Şenlik'in kardeşi Adem Şenlik(32) ise cezaevinde yatarken tanıştıkları yaşıtı Serkan Buluş'tan, Sinan Onver'in yeni adresini bulmasını istedi. Serkan Buluş, döner ustasının adresini tespit etti. Ardından da eve giderek, kendisini hayır amacıyla erzak dağıtan sosyal yardım kuruluşu görevlisi gibi tanıtıp, kimlik bilgilerini teyit etti. Aldığı bilgileri Adem Şenlik'e bildirdi. Bursa'ya gelen Adem Şenlik, Sinan Onver'i tabancayla öldürerek kaçtı.

YARGILAMA 3 YIL SÜRDÜ

Cinayetten sonra gözaltına alınan Adem Şenlik, Ali Şenlik ve Serkan Buluş tutuklanırken, Yusuf Şen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan dava açıldı. 3 yıldır süren davanın karar duruşmasında sanıklar ile taraf avukatları ve öldürülen Sinan Onver’in yakınları hazır bulundu.Tutuklu sanık Adem Şenlik daha önce verdiği ifadesindeki, “Sinan Onver, 2013 yılında benden ödünç olarak aldığı 10 bin lirayı iade etmedi. Sinan Onver'in adresini arkadaşım Serkan Buluş verdi. Ali’nin olayla ilgisi yoktur” sözlerini tekrarladı. Serkan Buluş da “Bursa’ya geliyordum. Adem de alacağını olduğunu söyleyip benimle birlikte geldi. Adam öldüreceğini bilmiyordum. Vurduğu anı görmedim. Bana, 'alacağımı istedim, vermeyince, küfür etti, ben de bacağına sıktım' dedi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum” diye konuştu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

2 SANIK CEZA ALDI, 2 SANIK BERAAT ETTİ

Sanık avukatlarının savunmalarından sonra duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanıklardan Adem Şenlik'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Serkan Bulut’a 'suça yardım ettiği' gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme Ali Şenlik ve tutuksuz taksi sürücüsü Yusuf Şen'i beraat ettirdi. 3 yıldır tutuklu bulunan Ali Şenlik, beraat kararıyla birlikte tahliye edildi.



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