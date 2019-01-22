Dolap ile duvar arasında sıkışan kedi kurtarıldı

ELAZIĞ'da bir rehabilitasyon merkezinin kombi dolabının arkasında sıkışan kediyi itfaiye ekipleri çıkardı.

Ataşehir Mahallesi'nde bulunan bir rehabilitasyon merkezine giren kedi, kombi dolabının arkasında sıkıştı. Kedinin dolap ile duvar arasına sıkıştığını gören görevliler, kediyi kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Görevliler kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Rehabilitasyon merkezine gelen itfaiye ekipleri, dolabı sökerek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Kedi, yeniden yaşam alanına bırakıldı.



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