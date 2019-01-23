Dolandırıcılıkla suçlanan muhasebeci Özlem'e 37 yıl hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da, çalıştığı şirketin patronlarını referans göstererek, 'saadet zinciri' oluşturan ve yaklaşık 100 milyon dolar topladığı öne sürülen muhasebeci Özlem Akçeşme (47), son savunmasında "Benim de müştekilerden farkım yok" dedi. Akçeşme, 15 kişiye karşı 'dolandırıcılık suçundan 37 yıl 7 ay hapis ile 710 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Bursa'da bir fabrikanın muhasebe servisinde 24 yıldır çalışan Özlem Akçeşme, iddiaya göre tanıdığı işadamları ve zengin kişileri, kurum çalışanlarına yönelik oluşturdukları fon ile yüksek miktarda kar payı dağıttıklarını söyleyerek, fona katılmaları yönünde ikna etti. Akçeşme, ikna ettiği kişlerden ise fonun şirket içerisinde bir uygulama olduğunu bu nedenle patronlarına söylememelerini rica etti. Kısa sürede 'saadet zinciri' oluşturan muhasebeci, para verenlere aylık yüzde 8 ila 10 arasında değişen oranlarda kar payı dağıtmaya başladı. Daha sonra bu oranı yüzde 25 ila 50'ye çıkaran Akçeşme'ye bazı işadamları borç bulup ya da kredi çekerek yüklü miktarlarda para verdi.

OHAL'İ GEREKÇE GÖSTERİP ÖDEMEYİ DURDURDU

Geçen Temmuz ayında para dağıtamayan muhasebeci, kendisini arayan kişilere, 'OHAL nedeniyle BDDK hesapları inceliyor. Bitmesini ve para havalesini bekliyoruz', 'Paralar başka hesaba geçti. Avukatlar el koydu', 'Para Merkez Bankası'nda rahat olun' gibi mesajlar gönderdi. Akçeşme, şüphelenen bazı işadamlarının şikayeti üzerine işyerinden atıldı.

13 mağdurun suç duyurusu üzerine de tutuklandı. Birçok işadamının paralarını geri alamayacağı gerekçesiyle şikayetci olmadığı Özlem Akçeşme'nin yapılan soruşturma sonunda yaklaşık 100 milyon dolarlık dolandırıcılık olayına imza attığı öne sürüldü. Özlem Akçeşme hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı.

SAVCI, 100'ER YIL HAPİS İSTEDİ

Bursa 5.’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve müşteki sayısı 20'ye çıkan davanın bir önceki oturumunda mütaala veren Cumhuriyet savcısı, sanığın suça konu olan parayı tek başına yönetmesinin mümkün ve ihtimal dahilinde olmadığını iddia etti. Savcı bu nedenle Akçeşme ile davanın tutuksuz sanıkları Necmi Y. ve Ersin Ş.'ye her bir müşteki için 5 yıl olmak üzere toplan 100’er yıl hapis cezası verilmesini istedi. Akçeşme, daha önceki duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

'MÜSTEKİLERDEN BİR FARKIM YOK'

Davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanıklar Özlem Akçeşme ile Necmi Y. ve Ersin Ş. hazır bulundu. Taraf avukatları ve bazı mağdurların da katıldığı duruşmada son sözü sorulan Özlem Akçeşme, "Savcının mütaalasına katılmıyorum. Benim de müştekilerden hiç farkım yok. Onlar bana nasıl güvenip para verdiyese ben de Necmi’ye verdim. Art niyetli olsaydım kendi banka hesaplarımda kullanır ve kullandırırdım. Bu ticari ilişkinin 11 sene sürmesini beklemezdim, suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar Necmi Y. ve Ersin Ş. de beraatlerini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Necmi Y ve Ersin Ş. hakkında beraat kararı verirken, Özlem Akçeşme’yi ,13 mağdura karşı 2 yıl 7 ay 7’şer gün, 2 mağdura karşı da 2 yıl 1’er ay olmak üzere toplam 37 yıl 7 ay hapis ve 710 bin TL para cezasına çarptırdı.

Kararında 3 kişinin şikayetinden vazgeçtiğini belirten mahkeme, Özçeşme'yi 2 kişiye karşı işlediği suçtan dolayı beraat ettirdi.

PARA CEZASINI 24 EŞİT TAKSİTTE ÖDEYECEK

Mahkeme heyeti, Yargıtay süresince tutuksuzluğu devam edecek Özlem Özçeşme’nin verilen para cezasını birer ay ara ile 24 eşit taksitte ödemesine, taksitlerin birinin ödenmemesi halinde tamamının tahsiline, ödenmeyen para cezasının hapis cezasına çevrilmesine de karar verdi.



FOTOĞRAFLI