Dolandırıcılık çetesine 17 tutuklama

BURSA Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dolandırıcı çetesine yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden 17'si tutuklandı, 12'si adli kontrolle 8'i de savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. Tutuklananlar arasında birlikte çalıştığı dolandırıcılık çetesini de dolandırarak klip çektiği iddia edilen şarkıcı Emir Ekin ismini kullanan Süleyman E.'nin de bulunduğu belirtildi.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa merkezli 13 ilde dolandırıcı çetelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Türkiye genelinde 20 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edilen 37 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında birlikte çalıştığı çeteyi dolandırarak klip çeken Emir Ekin takma isimli şarkıcı Süleyman E. de bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 37 dolandırıcılık şüphelisi adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 37 zanlıdan 17'si tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla, 8'i ise savcılık sorgularının ardından serbest kaldı. Tutuklanan sanıklar arasında Emir Ekin lakaplı şarkıcı Süleyman E.'nin de olduğu bildirildi.FOTOĞRAFLI