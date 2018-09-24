Dolandırıcı banka müdürü, insan tacirleriyle buluşunca yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde müdürü olduğu bankayı ve "Ucuz döviz alıyorum" diyerek döviz büroları ile bazı iş adamlarını toplamda yaklaşık 100 milyon TL dolandıran A.İ.'nin İzmir'de yakalanmasıyla yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. A.İ.'nin Torbalı ilçesindeki kafeteryada kendisini Yunanistan'a kaçıracak olan insan tacirleriyle buluştuğu sırada yakalandığı öğrenildi. Banka müdürü ve 3 kişi, Alanya'ya gönderildi.

Cuma günü, müdürlüğünü yaptığı Alanya'daki banka şubesinden, "Bir müşteri ziyaretine gidiyorum" diye ayrılan A.İ., mesai bitimine rağmen dönmeyince çalışma arkadaşları durumdan şüphelendi. Yapılan araştırmada müdür A.İ.'nin bankayı ve "Ucuz döviz topluyorum, parayı döndürerek çok kazandırıyorum" diyerek bazı döviz büroları ile iş adamlarının yaklaşık toplam 100 milyon TL dolandırdığı anlaşıldı. İhbar üzerine bankaya gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından müdür A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İZMİR'DE PAZARLIK MASASINDA YAKALANDI

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'Zimmet ve görevi kötüye kullanma suçları' kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında aranan A.İ., İzmir'de yakalandı. A.İ.'nin yakalanmasıyla ilgili önemli ayrıntılarda ortaya çıktı. A.İ.'nin, İzmir'in Torbalı ilçesinde amcasının bulunduğunu öğrenen polisler, araştırmalarını bu yöne kaydırdı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği İzmir ve Alanya polisi, ortak çalışmasında A.İ.'nin Yunanistan'a kaçması içini kendisine yardım edecek olan insan tacirleriyle buluşacağını tespit etti. Torbalı'da kafeteryada buluşma sağlandıktan sonra yapılan operasyonda, A.İ., amcası ve iki insan taciri yakalandı.

Zanlıların üzerinde yüklü miktarda Türk lirası, döviz ve bir tabanca ele geçirildi. İzmir'e getirilen 4 şüpheli, buradaki işlemleri bittikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Alanya'ya gönderildi.



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