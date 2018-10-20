Dolandırıcı, 102 bin lirayı çekmeye geldiği bankada yakalandı

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, () – DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefonla kendisini polis olarak tanıtıp bir kişiyi 102 bin lira dolandıran şüpheliyi parayı çekmeye geldiği bankada yakaladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Düzce’nin Bolu Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde meydana geldi. Düzce’de F.K.'yi arayan O.A. kendisini polis olarak tanıtarak hesabına 102 bin lira yatırılmasını sağladı. Bu sırada F.K dolandırıldığını anlayarak durumu hemen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. İhbarı alan polis memurları, F.K’ya ait hesapların bulunduğu bankaları öğrenerek, banka şubelerine girdiler. Bolu Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesine giren polis ekipleri sık aralıklarla para çeken ve hareketleri şüpheli olan O.A.’yı takibe aldılar. Para çekerken polis tarafından gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti. Bankada bir süre bekletilen ve paraları tutanakla geri alan polis ekipleri, şüpheliyi banka şubesinden çıkararak sorgulamak üzere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



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