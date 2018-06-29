'Doktorum' dedi kanser hastasını 50 lira dolandırdı

ANTALYA'da hastanede tedavi sırasında bekleyen kanser hastası Ramazan B.'ye doktor olduğu söyleyip, 'check up' karşılığında 50 lirasını alarak dolandıran Sadettin D., polisin operasyonuyla yakalandı.

Olay, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde meydana geldi. Tedavi için bekleyen kanser hastası Ramazan B.'nin yanına yaklaşan Sadettin D., doktor olduğunu söyledi. Şüpheli ardından Ramazan B.'ye 'check up' yaptırması gerektiğini, bunun ücretinin ise 250 lira olduğunu anlattı. Yanında yalnızca 50 lira olduğunu belirten Ramazan B.'den parayı alan Sadettin D., servis içinde kayıplara karıştı.

Dolandırıldığını anlayan Ramazan B.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Sadettin D.'yi yakaladı. Şüpheli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



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