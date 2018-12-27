ANNE TUTUKLANDI
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.U., sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Bebeğin babası olduğu öne sürülen erkek arkadaşı Ö.Ö. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Doğurduğu bebeğini öldürdü, cesedi 2 gün valizde sakladı (2)
ANNE TUTUKLANDI Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde dünyaya getirdiği bebeğini öldürerek 2 gün valizde sakladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.U., sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı....
ANNE TUTUKLANDI
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