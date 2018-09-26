Diyarbakır polisinden silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve silah kaçakçılığı yapanlara yönelik Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve silah mühimmatı kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 Kalaşnikof tüfek, 9 tabanca, çeşitli çap ve özelliklerde 96 fişek, 2 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır'da 9, Şanlıurfa'da 1 kişi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×