Diyarbakır'ın 4 ilçesindeki operasyonda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'ın Lice, Hazro, Silvan ve Kulp olmak üzere 4 ilçe kırsalında 19 Eylül tarihinde PKK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon, bugün saat 02.00'da sona erdi. Operasyonda, el yapımı patlayıcı düzeneği ile mühimmat ele geçirildi.

Dört ilçe kırsalında 19 Eylül'de başlatılan ve bugün sabaha karşı sona eren operasyona ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. açıklamada şöyle denildi:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Diyarbakır ili Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 19 Eylül 2018 Çarşamba günü saat 21.00'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-91 Şehit Uzm.J.I.Kad.Çvş. Muhammed Said Çelik-2 operasyonu, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında; 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 32 adet pil, 150 metre elektrik kablosu, 1 adet şarjör kütüklüğü, 1 adet 100'lük Bixi makineli tüfek mühimmat mayonu, 2 adet 12 kg'lık mutfak tüpü, 1 çift mekap ayakkabı ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir. Operasyon bölgesi içerisindeki meskun mahallerde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 38 şahıs ve 17 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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