Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3'ü ağır 5 yaralı

DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye gelen ekiplere, yaralı bir kişinin de kayıp olduğu bilgisinin verilmesi üzerine arama çalışması yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı.Zincirleme kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa younun 500 evler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen yolda park halindeki 72 AY 876 plakalı ve 63 AAG 969 plakalı otomobillere, seyir halinde olan 21 AG 132 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilerden biri karşı şeride geçerken, kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. 5 yaralıdan, 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Bu sırada bölgeye gelen ekiplere yaralı bir kişinin kayıp olduğu söylendi. Bölgede arama çalışması yapan ekipler bir sonuca ulaşamadı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan Diyarbakır-Şanlıurfa yolu otomobillerin çekilmesiyle trafiğe açıldı.

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