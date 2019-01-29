Diyarbakır'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

DİYARBAKIR'da metil alkolle yapılan sahte içkiden zehirlenen Ebugalip Durmuş (52) da yaşamını yitirdi. 2 kişinin öldüğü olayda, 8 kişinin tedavileri sürerken, polis sahte içkiyle ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. ​

Diyarbakır'da önceki akşam farklı bölgelerde metil alkol tüketen 5 kişi, bir süre sonra fenalaşınca yakınlarının yardımıyla kentte çeşitli hastanelere kaldırıldı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınanlardan Şaban Güneş (48) dün tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Diğer 4 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri sürerken, metil alkol aldıkları değerlendirilen 5 kişi daha hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavisi süren Ebugalip Durmuş da bugün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

4'ü yoğun bakımda, 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×