Diyarbakır'da görülen HDP'li vekillerin davasının nakli istendi

DİYARBAKIR, () - KCK/TM ana davasından yargılanırken, milletvekili oldukları için dosyaları ayrılan ve halen 2'si vekil olan 8 HDP'linin dosyasının güvenlik gerekçesiyle başka ile nakledilmesi talebinde bulunuldu.

KCK ana davası görülürken, milletvekili seçildikleri ve dokunulmazlıkları olduğu için dosyaları ayrılan HDP'li Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım'ın yargılamasına devam edildi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya halen milletvekili olan Dilan Dirayet Taşdemir ve Alican Önlü ile eski vekiller Çağlar Demirel, Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Nadir Yıldırım, Besime Konca ve Selma Irmak katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık avukatları Mehmet Emin Aktar ve Cihan Aydın, hala milletvekili olan Taşdemir ve Önlü hakkındaki davanın yasama dokunulmazlığı kapsamında durdurulması talebinde bulundu.

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, davanın güvenlik gerekçesiyle başka ile nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'ndan talepte bulunulmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.