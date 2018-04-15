Diyarbakır'da aynı yerde art arda 2 kaza: 2 ölü, 13 yaralı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da, lastiği patlayan hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Yoldan geçen düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün yavaşlayıp, kazayı izlemesi sonucu bu kez de konvoydaki araçlar çarpıştı. İki kazada 2 kişi ölürken, 13 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır- Silvan yolunun 35'inci kilometresinde bulanan Çemberli köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 AT 078 plakalı hafif ticari araç, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkıp, karşıdan gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 SZ 787 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar, yoldan çıkarak, şarampole yuvarlandı. Bu sırada, olay yerinden geçen düğün konvoyunda bulunan otomobil sürücüsünün kazaya bakmak için yavaşlaması sonucu arkadan gelen diğer araçlar çarpıştı. İki ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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