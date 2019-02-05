Diyarbakır'da 17 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 17 köy ve bağlı mezralarında bu sabah itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice ve Kulp ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede operasyon başlatıldı.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Oyuklu ve Türeli köyleri ile bağlı mezraları, Kulp ilçesine bağlı Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Bayırköy, Bağcılar, Akbulak, Düzce, Temren, Uygur ve Taşköprü köyleri ile bağlı mezraları 5 Şubat 2019 Salı günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır."

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulması, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacağı belirtildi.

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