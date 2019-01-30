Dişini çektirmeye gittiği merkezden firar etti

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Akın A. (26), dişini çektirmek için gittiği ağız ve diş sağlığı merkezinden firar etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Afyonkarahisar Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yetkililere dişinin ağrıdığını ve hastaneye gitmek istediğini söyleyen Akın A., tedavi için gittiği merkezden firar etti. Akın A.'nın, tedavisinin ardından açık cezaevine dönmediğini fark eden yetkililer, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Akın A.'nın yakalanması için polis ekipleri, arama çalışması başlattı.