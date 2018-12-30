Direksiyonda kalp krizi geçiren kamyon şoförü yaşamını yitirdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Cemal Nurlu'nun (45) kullandığı kamyon devrildi. Cemal Nurlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Antalya- Korkuteli arasında kamyon şoförlüğü yapan Cemal Nurlu, dün öğle saatlerinde 07 R 2818 plakalı kamyonuna torf yükledikten sonra Antalya’ya doğru yola çıktı. Nurlu, seyir halindeyken kalp krizi geçirince direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan kamyon önce yan yattı ardından takla atarak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi sevk edildi. Nurlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından Cemal Nurlu’nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Nurlu’nun cenazesi bugün yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Korkuteli’ne götürüldü.

FETÖ MAĞDURUYMUŞ

Cemal Nurlu’nun yakınları 2008 yılında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla Nurlu’nun gözaltına alınıp tutuklandığını, 5 ay hapis yattıktan sonra hakkında delil ve suç unsuru olmadığı için serbest bırakıldığını öne sürdü.



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