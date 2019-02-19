Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü Yaşar Ecik (77), sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ecik kriz geçirirken, kontrolünden çıkan otomobil ise tarlaya yuvarlandı.

Yaşar Ecik, saat 10.30 sıralarında, Harmandalı köyü yolunda, 68 FE 271 plakalı otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bu sırada Ecik'in kontrolünden çıkan otomobil, tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ecik, yaşamını yitirdi. Yaşar Ecik'in cansız bedeni, Ağaçören Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



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